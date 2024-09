Três são presos por ocultar veículos adulterados em oficina de Campo Grande

Nesta sexta-feiras(20), a polícia realizou uma bordagem em uma oficina suspeita de ocultar veículos adulterados com procedência criminosa no bairro Nova Campo Grande na Capital.

Durante a verificação foi localizada uma motocicleta no interior da oficina com numeração de chassi e motor desalinhadas, com profundidades diferentes, de modo que era até mesmo visível a olho nu que havia uma numeração por baixo da aparente parcialmente raspada.

A ação foi realizada pela DEFURV. Dois indivíduos que também estavam no estabelecimento tinham mandados de prisão em aberto e estavam evadidos do sistema prisional. Eles acabaram presos.

A motocicleta passará por exame pericial a fim de se tentar identificar os sequenciais identificadores originais, com o objetivo de devolver o veículo ao legítimo proprietário.

O responsável pela oficina foi autuado em flagrante delito pela figura equiparada do Art. 311 CPB adulteração de sinal identificador de veículo automotor e será encaminhado à audiência de custódia.

