Boliviano é flagrado transportando cocaína dentro de carro em Corumbá

Homem, de 35 anos e nacionalidade boliviana, foi preso, nessa quinta-feira (19), em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, após ser flagrado transportando 72 quilos de cocaína em um carro com placas da Bolívia.

Conforme informações, policiais militares realizavam rondas pelas ruas do bairro Jardim Aeroporto, quando avistaram o veículo e decidiram abordar.

O motorista apresentou nervosismo, levantando desconfiança dos agentes. Ao vistoriar o automóvel, foram encontrados no porta-malas 74 tabletes contendo a droga.

À polícia, o homem contou que pegou o entorpecente na rodoviária de Puerto Quijarro, cidade que faz fronteira com Corumbá, mas não disse para onde levaria. Ele receberia R$ 20 por cada tablete.

Ele foi preso e, junto à droga, foi encaminhado à Polícia Federal, onde o caso foi registrado.

