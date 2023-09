Três pessoas são presas com quase 500 quilos de maconha escondido em veículo

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na tarde de ontem (3), quase 500 quilos de maconha prensados e prontos para venda, escondidos em um veículo adulterado, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

A descoberta dos entorpecentes aconteceu quando os policiais realizava um patrulhamento urbano, quando avistou um homem saindo de uma residência, com uma mochila. Ao avistar os policiais, o suspeito correu para dentro da casa, soltando a mochila com dez porções de maconha no meio da rua.

Os policiais correram atrás do suspeito, que ao entrar dentro do imóvel, deparou com um casal, pulando os muros da casa, porém os três foram detidos em flagrante.

Em depoimento, o casal disse que reside em Andradina (SP) e que estaria na cidade para visitar o morador da residência. Eles estavam em um Fiat/Siena, que foi apreendido. Já no Caoa Chery Tiggo, encontrado no local, os policiais encontraram os 494 quilos de maconha e rádios comunicadores instalados. Ao serem novamente interrogados, o morador da casa disse que recebeu a droga que estava na mochila como pagamento por ocultar o Caoa Chery, e que o casal iria levá-lo para São Paulo. Os dois homens têm passagens policiais por tráfico de drogas.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã e o prejuízo estimado ao crime foi de R$ 1,5 milhão.

