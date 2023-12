Mulher é encaminhada ao hospital em estado grave após ser espancado pelo marido

Uma mulher de 38, ficou em estado grave após ser espancado pelo marido, de 29 anos, no último final de semana, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi levada para o Hospital da Vida e segue sendo monitorada pelos médicos. O acusado, foi preso.

Conforme registro policial, as agressões ocorreram na noite de sábado (2), quando o casal, estavam numa residência na rua Palmeiras, Vila Industrial.

Segundo a Polícia Civil, as motivações das agressões estão sendo investigada.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.