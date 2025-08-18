Três menores são apreendidos por furtos em Chapadão do Sul

Polícia descobriu os delitos porque os menores postaram fotos nas redes sociais com os produtos furtados

Na manhã desta segunda-feira (18), três menores foram apreendidos pelas Polícia Civil e Militar na cidade de Chapadão do Sul. Os adolescentes praticaram furtos de diversos produtos nos dias 13 e 18 de agosto.

Segundo a polícia, os indivíduos foram identificados e localizados porque estavam publicando fotos com os itens roubados nas redes sociais.

O crime foi caracterizado como furto qualificado porque ocorreram em duas datas distintas e envolveram rompimento de obstáculos. A primeira ocorrência foi registrada em 13 de agosto, às 19h20, porque foram furtados um televisor e um celular.

Já a segunda, registrada no dia 18 de agosto, às 6h42, envolveu o furto de quatro notebooks, canetas e sete caixas de som. Os menores foram localizados pela polícia com os materiais furtados. Todos os itens foram recuperados e apresentados na delegacia.

Os menores foram apreendidos pela Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul com apoio da equipe da Polícia Militar. Os adolescentes foram encaminhados a delegacia.

O caso segue sendo investigado para saber se ocorreram eventuais participações de outros envolvidos e a destinação que os produtos furtados teriam.

