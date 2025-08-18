Mostra “Exibidinhas” começa hoje na UFMS com entrada gratuita

Evento chega à 7ª edição com mais de 30 produções audiovisuais de estudantes

A 7ª edição da Mostra Exibidinhas começa nesta segunda-feira (18) na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). O evento, promovido pelo curso de Audiovisual, vai até os dias 19 e 25 de agosto, com sessões gratuitas no Anfiteatro Marçal de Souza Tupã, na Cidade Universitária, em Campo Grande, sempre às 17h30.

Criada em 2020 durante a pandemia, a mostra se consolidou como espaço de experimentação e vitrine para novos talentos do audiovisual sul-mato-grossense. Desde então, mais de 800 obras já foram exibidas, entre filmes, documentários, animações, fotografias e clipes musicais.

O professor Régis Rasia, responsável pelo projeto, relembra o início das sessões: “No início do segundo semestre de 2021 os discentes manifestaram interesse em realizar uma sessão de exibição desses exercícios. E em março de 2022, durante a semana de acolhimento dos calouros no Campus da UFMS [em Campo Grande], foi realizado um ‘projeto piloto’ do ciclo de exibição”.

A programação deste ano reúne mais de 30 produções, incluindo curtas ainda em fase de finalização. Entre os destaques estão Relatos de uma Selvagem na Sociedade, de Gael Queiroz; Retratos Transmasculinos, de Caleb Luís; e Olha como somos fortes, de Kevin Campião e Pedro Miyoshi.

Além das exibições, a mostra terá debates com realizadores e, pela primeira vez, uma feira de artesanato com participação de estudantes de Artes Visuais da UFMS, que vão expor e vender trabalhos autorais.

A entrada é gratuita e aberta ao público. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais do projeto, em @mostraexibidinhas.

