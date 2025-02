Três homens são presos por associação criminosa e pela prática de ‘golpe do cartão retido’ nas agências da Capital

Três homens, de 27, 28 e 30 anos, foram presos em flagrante pela pratica de associação criminosa e de furto qualificado com fraude em agencias bancárias de Campo Grande. A prisão aconteceu neste domingo (2), por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros – GARRAS.

Segundo informações policias, os criminosos vieram de Brasília/DF apenas para aplicar delitos como “golpe do cartão retido”. Neste caso, os criminosos vão às agencias e adicionam um adesivo ou grampo no suporte de inserção de cartões do caixa de autoatendimento para que ele fique preso. Nas máquinas escolhidas, os criminosos também colam um número falso de suporte para que a vitima seja induzida a repassar seus dados pessoas, incluindo as senhas bancárias.

Quando a vítima deixa o local, com falsas orientações e o cartão ainda preso, um outro individuo da associação criminosa retira-o para eu seja reutilizado junto com as informações bancárias repassadas pela vítima. Todo o valor da conta era subtraído pelos autores.

Após descobrirem a prática dos criminosos, equipe do GARRAS prenderam três homens. Com eles foram encontrados adesivos com símbolos das instituições financeiras, um falso numero de suporte 0800 e grampos de cabelos utilizados como ferramenta para ‘prender’ os cartões nas máquinas. Além disso, foi encontrado também um cartão de uma das vitimas, que confirmou como o crime era orquestrado. Ela foi orientada a bloquear o cartão.

Os autores foram encaminhados paro o GARRAS, em flagrante pelo delito de associação criminosa e furto qualificado pela fraude.