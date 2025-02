Funsat oferece 1,9 mil vagas de emprego para Campo Grande nesta segunda-feira (3)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) inicia o mês de fevereiro com 1.987 vagas disponíveis no painel geral desta segunda-feira (3). São 176 atividades profissionais oferecidas por 231 empresas diferentes.

Entre as oportunidades, destacam-se as vagas para açougueiro (14), almoxarife (2), atendente de lanchonete (5), atendente de telemarketing (110), auxiliar de estoque (32), auxiliar de limpeza (133), carpinteiro (90), estoquista (11), jardineiro (14), magarefe (40), motorista operador de betoneira (16), operador de caixa (83), pedreiro (29), retalhador de carne (47) e servente de obras (46), entre outras.

Na lista das 1.055 oportunidades de “perfil aberto”, em que o anúncio não exige experiência prévia na função, sete destaques: auxiliar administrativo (2), auxiliar de linha de produção (109), frentista (4), padeiro (3), repositor em supermercados (124), surfassagista (1), além de 25 vagas para técnico agrícola, todas sem exigência de experiência.

Para profissionais do público PCD (Pessoa com Deficiência), há 23 oportunidades, incluindo vagas para assistente administrativo (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar de estoque (1), atendente de lojas (2), auxiliar de linha de produção (8) e operador de telemarketing ativo e receptivo (10).

Mais informações podem ser obtidas presencialmente na Funsat, das 7h às 17h, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O telefone para atendimento é (67) 4042-0585, ramal 5800. Vale lembrar que todos os serviços prestados pela Fundação, tanto para empresas quanto para trabalhadores, são gratuitos e viabilizados pela Prefeitura de Campo Grande.