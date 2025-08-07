Três homens são presos por ameaças graves e lesão corporal contra mulheres no interior do Estado

Em um dos casos, um deles ameaçou a mulher e a sogra por aplicativo de mensagens

Na última quarta-feira (06) e nesta quinta-feira (07), três homens foram presos pela operação Shamar por crimes de violência doméstica nas cidades de Água Clara, Mundo Novo e Ribas do Rio Pardo.

Na tarde de hoje, um homem de 30 anos foi preso preventivamente pela prática de violência doméstica pela Delegacia de Ribas do Rio Pardo, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG).

Ainda nesta quinta, um outro homem foi preso pelo delito de Lesão Corporal Dolosa também no contexto de violência doméstica em Mundo Novo.

Já na tarde da última quarta-feira (06), um indivíduo foi preso em flagrante após denúnicas realizadas que informaram que ele realizou ameaças graves. A denúncia foi feita pela sogra do homem que disse que ele ameaçou a filha e ela mesma.

Os crimes foram cometidos por meio de de áudios e mensagens de WhatsApp, onde o agressor chegou a dizer que “daria um tiro” na filha da mulher. Ele foi localizado e preso em sua residência e preso em flagrante pela Delegacia de Polícia Civil de Água Clara com apoio da Polícia Militar.

Todas as prisões foram realizadas pela Operação Shamar que está com ações intensificados neste mês de agost o como objetivo combater a violência doméstica e familiar em Mato Grosso do Sul.

