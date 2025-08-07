STF libera visitas de médicos a Bolsonaro durante prisão domiciliar

Ministro Alexandre de Moraes atendeu pedido da defesa e autorizou atendimento médico na residência do ex-presidente em Brasília

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (7) que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja atendido por médicos particulares em sua residência, onde cumpre prisão domiciliar. A liberação foi concedida após solicitação da defesa.

Estão autorizados a realizar os atendimentos os médicos Cláudio Augusto Vianna Birolini, Luciana de Almeida Costa Tokarski, Erasmo Tokarski e Leandro Santini Echenique. Moraes também determinou que, em caso de necessidade urgente de internação, a defesa deverá comprovar a situação no prazo de até 24 horas.

A decisão ocorre três dias após o ministro decretar a prisão domiciliar do ex-presidente, com restrição de visitas. Bolsonaro mora em Brasília e tem histórico de complicações de saúde desde 2018, quando sofreu um atentado a faca durante a campanha eleitoral. Desde então, passou por múltiplas cirurgias na região abdominal.

A medida foi tomada no âmbito da investigação que apura a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em articulações com o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o objetivo de pressionar autoridades brasileiras e membros do Supremo. O inquérito aponta que Bolsonaro teria enviado recursos ao filho por meio de transferências via Pix, para custear a estadia dele no exterior.

Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março, após se licenciar do mandato parlamentar, alegando perseguição política. Jair Bolsonaro também é réu no STF por suposta participação em um plano para subverter o processo democrático. O julgamento do caso está previsto para setembro.

