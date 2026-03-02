Três condenados são presos em Ivinhema por crimes diferentes

Entre os casos estão violência doméstica, posse irregular de arma e direção sob efeito de álcool; detenções ocorreram nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (2), três homens, de 31, 33 e 41 anos, foram presos por diversos crimes em Ivinhema. Contra eles, haviam decisões judiciais que determinaram o cumprimento de pena pelos atos criminosos.

As ordens foram expedidas pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior e cumpridas com apoio da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul no município.

Um dos detidos havia sido condenado por agressão contra a companheira em um caso de violência doméstica. Outro respondia por manter arma de fogo de forma irregular. Já o terceiro foi sentenciado por dirigir após ingerir bebida alcoólica, situação que comprometeu sua capacidade de conduzir o veículo.

As prisões ocorreram ao longo do dia, depois que os envolvidos foram localizados. Após os procedimentos necessários, eles foram encaminhados para o sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

Informações que possam auxiliar investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone (67) 99208-9491.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.