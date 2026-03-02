Guilherme & Santiago fazem show gratuito no Festival do Peixe em abril

Apresentação acontece no dia 1º, na Feira Central, que trará cinco dias de programação gastronômica e cultural

A dupla Guilherme & Santiago será a principal atração do 17º Festival do Peixe, realizado na Feira Central de Campo Grande. O show está marcado para o dia 1º de abril, às 20h, com entrada gratuita.

O festival ocorre de 1º a 5 de abril e integra o calendário anual de eventos do espaço, conhecido por reunir gastronomia e apresentações culturais. Durante o período, os visitantes poderão encontrar pratos à base de peixe com preços promocionais, além de outras atrações voltadas ao público familiar.

Além do show da dupla sertaneja, a programação inclui exposição de artigos de camping, pesca e náutica, apresentações culturais e atividades educativas. Paralelamente, será realizado o Festival Cristão do Mato Grosso do Sul, com expositores de artigos religiosos, música e literatura voltada ao público cristão.

A presidente da Feira Central, Alvira Appel, afirmou que a escolha da atração busca ampliar o público do evento. “A Feira Central é um espaço de encontro, cultura e tradição. Trazer uma dupla do porte de Guilherme & Santiago é uma forma de valorizar o público e oferecer experiências inesquecíveis para a população e visitantes”, declarou.

A Feira Central está localizada na Rua 14 de Julho, nº 3351, em Campo Grande. A expectativa é de que o evento atraia grande público, como nas edições anteriores do festival.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram