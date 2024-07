Traficante tem carro atingido por tiros na Avenida Guaicurus durante perseguição

Os policiais Militares flagraram a ação e com a ajuda de outra equipe policial, conseguiram parar o veículo do traficante que alegou estar fugindo de duas pessoas que seguiam ele

Na noite dessa quarta-feira (14), um traficante teve o carro atingido por tiros na Avenida Guaicurus, durante perseguição de duas pessoas que estavam em um Siena Branco.

Os policiais Militares flagraram a ação de tentativa de homicídio e com a ajuda de outra equipe policial, conseguiram parar o veículo do traficante que alegou estar fugindo de duas pessoas que seguiam ele.

O homem estaria sendo perseguido, pois levava uma encomenda de drogas que foi pego pelos indivíduos que dirigiam o Siena. Os policias encontraram maconha no carro do traficante, que relatou que a droga estava na residência da mãe.

Ao investigar a casa dele, os policiais também encontraram em seu quarto sacos plásticos em cima do guarda-roupas com mais de 600 gramas de maconha.

Os rapazes da perseguição não conseguiram ser encontrados pelos policiais.

