Funsat realiza “Balcão de Empregos” na Praça Ary Coelho nesta quinta-feira (25)

Nesta quinta-feira (25), para quem passar pelo centro de Campo Grande, a Praça Ary Coelho será um ponto para conectar empresas e trabalhadores, no intuito de preencher 1.860 vagas, em uma ação itinerante da Funsat (Fundação Social do Trabalho). Ao todo, são 14 empresas buscando colaboradores para emprego formal em 15 atividades diferentes.

Participam da agenda, de maneira presencial, com equipes de Recursos Humanos: Atacadista Assaí (com 200 vagas); Atacadão (com 150 vagas); Comper (com 720 vagas); Supermercado Nunes (com 80 vagas); Grupo Petrópolis (com 20 vagas); Novatec ADM (com 30 vagas); Supermercado Pires (com 260 vagas); Santa Casa (com 30 vagas); Lions Mutual (com 25 vagas); Luppa ADM (com 20 vagas); Concrelaje (com 35 vagas); JBS Friboi (com 150 vagas); JBS Couros (com 60 vagas) e Lojas G (com 80 vagas).

A ação tem início às 8h e se estende até às 13h, com atendimento ao público por ordem de chegada. Para concorrer às vagas, é preciso que o candidato esteja com o cadastro atualizado no sistema da Funsat. Simultaneamente, o órgão estará em funcionamento com a possibilidade de candidatura a mais de três mil oportunidades, além de serviços como a ativação do seguro-desemprego, orientações da carteira de trabalho digital ou sobre inscrições para cursos de ensino profissionalizante da Escola Funsat.

Já são 30 edições em 2024

Todo serviço prestado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da fundação, é gratuito. O “Balcão de Empregos” desta quinta-feira é a trigésima ação itinerante da Funsat em 2024, que já levou atendimento a unidades do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), terminais do Transporte Coletivo, escolas municipais ou até a endereços de associações de moradores.

Tenha o cadastro em dia com a Funsat

O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Com Funsat