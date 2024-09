Traficante de cocaína procurado pela Interpol é preso em Corumbá

Victor Hugo Serrudo de Cabrera, de 57 anos, foi capturado por equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), com apoio do Centro de Cooperação Policial Internacional, nesta quarta-feira (4), no centro de Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande.

O homem é condenado a 19 anos por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, pela Justiça Federal de Uberaba (MG). O autor se escondia na cidade pantaneira.

Após receberem informações, os agentes passaram a monitorar Victor, que não apresentou qualquer tipo de resistência durante a prisão.

Dessa forma, foi feita a condução do foragido para a 1ª Delegacia da Polícia Civil de Corumbá, ocasião em que foram feitas as comunicações de praxe.

Conforme apurado, Victor Hugo atuava no tráfico de cocaína obtida na Bolívia. O entorpecente era levado para a região do Triangulo Mineiro e São Paulo.