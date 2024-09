Grupo que divulgou vídeo de adolescente em conotação sexual é indiciado pela polícia

Quatro homens, de 42, 23, 19 e 17 anos, foram indiciados pela Polícia Civil de Novo Horizonte do Sul, distante 335 quilômetros de Campo Grande, após divulgarem um vídeo em que aparece uma adolescente, de 15 anos, de cunho sexual, sem a autorização dela, em grupo de WhatsApp.

Conforme informações, a investigação começou após a jovem registrar boletim de ocorrência. Os três homens adultos vão responder pelo crime de divulgação de cena de sexo ou pornografia, com pena que pode chegar a cinco anos de prisão.

Já o adolescente responderá por ato infracional equivalente ao mesmo crime. Além disso, a polícia procura por mais pessoas que tenham compartilhado o vídeo na rede social.

