Campanha solidária na UEMS: Estudantes se unem para ajudar quem mais precisa

Nesta terça-feira (6), a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) dá início à já tradicional campanha “Varal Solidário: doe se tiver, pegue se precisar”. A equipe da Divisão de Atendimento Estudantil (DAE) da Pró-reitoria de Extensão, Assuntos Comunitários e Cultura (PROEC), em parceria com o Diretório Central de Estudantes (DCE), pretende levar doações aos acadêmicos que mais necessitam, especialmente durante os períodos de baixas temperaturas. Essa iniciativa faz parte das ações promovidas pelo DAE para promover o acolhimento e o bem-estar dos estudantes.

Além de ser realizada em Dourados, a campanha se estenderá às Unidades Universitárias de Aquidauana, Cassilândia, Jardim e Paranaíba, contando com o apoio das respectivas gerências e representantes locais do DCE.

Ao contrário de edições anteriores, a campanha não possui um prazo de duração definido, uma vez que sua continuidade depende das doações recebidas. Dessa forma, a equipe da DAE/PROEC e do DCE faz um apelo aos servidores e acadêmicos para que contribuam com agasalhos, roupas em geral, calçados, cobertores, mantas e edredons, desde que estejam em boas condições de uso e devidamente limpos. As doações podem ser entregues nas Unidades da UEMS. Em Dourados, especificamente, elas devem ser encaminhadas à DAE, localizada no Bloco A – térreo.

A iniciativa do “Varal Solidário” visa proporcionar auxílio e conforto aos estudantes em situação de vulnerabilidade, fortalecendo os laços de solidariedade dentro da comunidade acadêmica. Através dessa campanha, a UEMS busca promover um ambiente acolhedor e incentivar a colaboração mútua entre os seus membros. A generosidade de cada doador pode fazer a diferença na vida de alguém que enfrenta dificuldades, tornando o inverno um pouco mais aquecido e confortável para todos.

As ações solidárias como essa reforçam os valores de responsabilidade social e empatia, destacando a importância do apoio coletivo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. A UEMS, por meio dessa campanha, demonstra seu comprometimento com ações concretas que visam o bem-estar e a inclusão dos estudantes, promovendo um ambiente acadêmico mais acolhedor e solidário.

