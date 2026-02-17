Quarta-feira de Cinzas marca início da Quaresma e convida fiéis à reflexão

A Quarta-feira de Cinzas, celebrada nesta quarta (18), abre oficialmente o período da Quaresma no calendário cristão e é considerada um dos momentos mais importantes de preparação espiritual para a Páscoa. Celebrada logo após o Carnaval, a data convida os fiéis à conversão do coração, à penitência e ao aprofundamento da fé.

Em Campo Grande estão previstas diversas missas com a tradicional imposição das cinzas sobre a cabeça ou na testa dos fiéis, gesto que simboliza a fragilidade da vida humana e o chamado à mudança de vida. As cinzas, geralmente obtidas da queima dos ramos do Domingo de Ramos do ano anterior, remetem à frase bíblica: “Lembra-te de que és pó e ao pó voltarás”.

A celebração marca o início de um caminho de 40 dias — a Quaresma — período inspirado no jejum de Jesus no deserto. Nesse tempo, a Igreja convida os cristãos a viverem três práticas essenciais: oração, jejum e caridade. A proposta é que cada fiel intensifique a vida espiritual, exercite a solidariedade e renuncie a excessos que o afastem de Deus.

Mais do que um rito externo, a Quarta-feira de Cinzas é entendida como um convite à transformação interior. A Igreja destaca que a fé se torna concreta no amor ao próximo, por meio de atitudes como ajudar, perdoar, acolher e viver com paciência.

Embora seja um dia penitencial — no qual a Igreja recomenda jejum e abstinência de carne para os católicos — a data não é vista como um momento de tristeza, mas de profundidade espiritual e renovação.

Assim, a Quarta-feira de Cinzas inaugura um período de preparação que culmina na celebração da Páscoa, quando os cristãos recordam a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O tempo quaresmal, segundo a tradição, é uma oportunidade para olhar para dentro, reconhecer falhas e fortalecer a caminhada de fé.

Por Michelly Perez

