Traficante capota caminhonete com 1,5 t de maconha na MS-164

Neste domingo (11), a Polícia Militar Rodoviária, base operacional de Ponta Porã apreendeu 1,5 tonelada de maconha, após perseguição na MS-164. O entorpecente era transportado em uma caminhonete.

Os Policiais Militares realizavam policiamento na MS-164 em Ponta Porã e visualizaram uma caminhonete MMC/L200, cor vermelha, placa de Jardim.

O motorista trafegava sentido Ponta Porã x Assentamento Itamaraty e ignorou a ordem de parada dos policiais, ele acelerou o veículo e fugiu em alta velocidade.

Imediatamente os militares realizaram o acompanhamento, posteriormente o motorista perdeu o controle da caminhonete e chocou-se em eucaliptos existente as margens da rodovia, em seguida abandonou o veículo e fugiu a pé.

O veículo estava carregado com vários tabletes de substância análoga à maconha que totalizou 1.502 kg.

Durante checagem veicular foi constatado que a verdadeira placa da caminhonete era de Amambai e foi furtado dia 05/12/2022 em Campo Grande.

O veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. A carga estava avaliada em em R$ 3.090.000,00 (três milhões e noventa mil) reais.

