Traficante abandona carro com mais de R$ 2 milhões em drogas, após pneu do carro furar

Um traficante abandonou uma carga de cerca de R$ 2 milhões em drogas após o pneu do carro que estava transportando o entorpecente furar. O veículo foi encontrado pela polícia na tarde de sexta-feira (15), em uma estrada na zona rural de Amambai.

Segundo informações do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), responsável pelo flagrante, militares faziam rondas na Estrada da Pedreira quando avistaram o veículo Renault Danster, que estava com um dos pneus estourados. Ao se aproximarem, notaram diversos tabletes que ocupavam todo o espaço interno do carro.

De acordo com os cálculos do DOF, as drogas teriam um valor de cerca de R$ 2 milhões de reais. Na carga havia 919 kg de maconha, além de sacos com skunk que pesaram 12,5 kg. Um rádio comunicador também foi encontrado no veículo, que tinha registro de apropriação indébita desde 2020, registrada no interior de São Paulo.

Tudo foi levado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.

