Todos em ação: região do prosa recebeu 25 mil atendimentos da prefeitura

A 4ª edição do “Todos em Ação – A Prefeitura mais perto de você” chegou ao fim nessa sexta-feira (15). Desta vez, foram atendidos por 15 dias os moradores da Região do Prosa – que abrange o Bairro Noroeste e entorno – com mais de 70 serviços aos moradores, totalizando 25 mil atendimentos.

Para chegar até a população e saber das reivindicações, a prefeitura criou, com 30 dias de governo, o projeto “Todos em Ação”, em que são oferecidos diversos serviços e ainda conta com o gabinete itinerante da prefeita, justamente onde são ouvidas as necessidades dos moradores de cada região da cidade. E para que consiga atender as demandas dos cidadãos campo-grandenses, Adriane tem pedido celeridade nos processos.

A iniciativa já percorreu as regiões do Bandeira, do Imbirussu e do Lagoa com 70 mil atendimentos. O lançamento desta edição aconteceu na Escola Municipal Rachid Saldanha Derzi – localizada na Rua Dois Irmãos, s/n e reuniu mais de quatro mil pessoas.

A ideia é que os contribuintes possam ter acesso aos mais de 70 serviços públicos das mais diversas secretarias. A ação ficou por 15 dias em cada região.

Foram oferecidos serviços como emissão de carteira de trabalho, cadastro e encaminhamento para vagas de emprego, corte de cabelo, cadastro no benefício da tarifa social, orientação social e jurídica, doação de mudas, distribuição de kit verduras e legumes, cadastramento e atualização para os programas habitacionais e Ouvidoria de Campo Grande.

Também foi realizada orientação de veterinários, vermifugação e vacinação antirrábica para os pets.

Durante duas semanas, equipes de 350 servidores da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) executaram na região, 46 km de varrição, 25 mil m² de capina manual, 223 mil m² de roçada mecanizada, 57 km de pintura de meio-fio, 11 km de patrolamento. Além disso 2 mil buracos tapados, substituídas 157 de lâmpadas e 110 bocas de lobo desobstruídas.

Ao voltar do supermercado por uma das vias que recebeu nessa semana a limpeza, a moradora do Noroeste, Ramona Ventura elogiou a iniciativa da Prefeitura. “Estamos em um período de clima muito seco e a poeira que o vento carrega judia bastante, não apenas na questão da sujeira que entra em nossas casas, mas a nossa saúde é afetada. Gosto muito de morar nesse bairro, principalmente por estar próximo do centro. Essa ação da Prefeitura é muito importante, pois a limpeza melhora a qualidade do ar, principalmente”, disse Ramona, que há mais de 10 anos mora na região.

Com informações da prefeitura de Campo Grande.

