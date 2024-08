Trabalhador morre após ser atingido por eucalipto em São Gabriel do Oeste

Na tarde da última terça-feira (13), Sérgio dos Santos Gama, de 40 anos, perdeu a vida após ser atingido por uma árvore em uma chácara no distrito de Areado, em São Gabriel do Oeste, a cerca de 137 quilômetros de Campo Grande. O incidente ocorreu enquanto Sérgio, junto com outros três homens, realizava o serviço de limpeza de uma área com aproximadamente 700 eucaliptos.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Idest, o acidente aconteceu por volta das 15h. Segundo testemunhas, uma das árvores caiu inesperadamente sobre a cabeça de Sérgio, que não teve tempo de reagir.

Os colegas de trabalho, desesperados, tentaram chamar o socorro, mas sem sucesso. Diante da gravidade da situação, decidiram levar o trabalhador ao Hospital Municipal José Valdir Antunes de Oliveira, em São Gabriel do Oeste, na tentativa de salvar sua vida. No entanto, o médico responsável pelo atendimento informou que Sérgio já chegou ao hospital sem sinais vitais, com um grave ferimento na parte posterior da cabeça.

A direção do hospital acionou a Polícia Civil por volta das 16h30 para registrar a ocorrência. O corpo de Sérgio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Coxim, onde passará por exames. A polícia já iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do acidente.

Sérgio dos Santos Gama era morador de Bandeirantes e estava em São Gabriel do Oeste para trabalhar na limpeza da área. Sua morte trágica deixa familiares e amigos enlutados, enquanto as autoridades procuram esclarecer os fatos que levaram a este triste acontecimento.

