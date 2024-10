Trabalhador é socorrido em estado grave após acidente com máquina em fazenda

Um trabalhador rural, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido em estado grave após sofrer um acidente enquanto operava uma esteira em uma fazenda localizada nas proximidades da rodovia MS-320, na região conhecida como “Campo Triste”, em Três Lagoas, interior do Estado.

Segundo informações do site local Rádio Caçula, a vítima estava utilizando o maquinário para cortar capim, quando o acidente acabou acontecendo. Os colegas de serviço acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que encontrou o trabalhador com sangramento em uma das pernas e já inconsciente.

Ele foi então encaminhado para o Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do acidente e verificar as condições de segurança na fazenda.

O trabalhador corre risco de morte.