Dois homens são presos em flagrante vendendo drogas em festa do Dia das Crianças

Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos em flagrante ao serem pegos traficando em uma festa do Dia das Crianças, no Parque Nelson Tereré, em Nova Alvorada do Sul. O caso ocorreu na tarde desse sábado (12).

Segundo informações policiais, divulgadas pelo site local Alvorada Informada, populares denunciaram a ação criminosa aos militares que faziam a segurança do evento. A ação era uma iniciativa da prefeitura da cidade.

Os agentes prenderam o suspeito que estava com 32g de maconha e R$55 espécie. Ao ser detido, ele confessou que pegou 1kg da droga em Campo Grande para vender no município, porém, o entorpecente estava escondido em uma casa das proximidades.

Junto a Polícia Civil, as equipes foram até o imóvel, localizado no Bairro Vacilio Dias, onde encontraram outro homem. Ele também foi autuado em flagrante com 20g da droga, uma balança de precisão e vários materiais para embalar a droga para comercialização.

Além dos dois traficantes, os policiais prenderam ainda um usuário de drogas que os acompanhava. Todos foram levados para a delegacia da cidade.