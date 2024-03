Tida como uma das rotas do tráfico acumulam apreensões de drogas milionárias

[Texto: Thays Schneider, Jornal O Estado de MS]

Trecho da BR-060 entre Campo Grande e Sidrolândia é uma das rotas do tráfico em Mato Grosso do Sul, os números de apreensões batem recordes anualmente. Boa parte dos traficantes trazem drogas da fronteira para distribuir para outros estados.

Para impedir que a rodovia continue sendo a rota do tráfico o Ministério dos Transportes, pedem a duplicação pelo menos do trecho urbano da rodovia em Sidrolândia, desde o trevo da MS-258 até a rotatória com a MS-162, saídas para Maracaju e Nioaque.

Nos últimos 10 anos, o Estado registrou mais de 54 mil ocorrências que envolvem desde a apreensão ao tráfico de armas e drogas e boa parte passam pela BR-060 com destinos finais de Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso.

De acordo com dados da PRF (Polícia Rodoviária Federal), mais de 41.488 mil quilos de maconha foram apreendidas na BR-060 em 2023, além disso, 2.169 quilos de cocaína, 227 quilos skunk e pelo menos 148 acidentes.

Estado liderou o ranking entre os estados com o maior número de apreensões de drogas, totalizando cerca de onze ocorrências por dia. O saldo foi de 368,93 toneladas apreendidas, incluindo 1.071.132,17 kg de maconha e 117.831,55 kg de cocaína, conforme dados do Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública).

Segundo dados da PRF a maior apreensão aconteceu em agosto do ano passado, a PRF apreendeu 22 toneladas de maconha na BR-060, maior apreensão registrada em 2023. A droga avaliada em R$ 47 milhões saiu de Ponta Porã com destino a Campo Grande.

Em fevereiro de 2023, a PRF realizou a maior apreensão de cocaína da história da corporação em Mato Grosso do Sul. Foi encontrada 1,9 tonelada da droga no tanque de um caminhão. Essa operação resultou em um prejuízo estimado em 354 milhões de reais para o crime organizado, conforme informações da PRF.

Jornal O Estado noticiou a duplicação da BR-060, a Assembleia Legislativa aprovou indicações do deputado Gerson Claro que cobra do Governo Federal investimentos na duplicação do trecho Campo Grande /Sidrolândia da BR-060.

O presidente da ALEMS formalizou as reivindicações que já havia apresentado em reuniões com o superintendente regional do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), Euro Nunes Varanis Junior e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, junto com o governador Eduardo Riedel. Vale lembrar, que entre janeiro e novembro de 2023 foram contabilizados 16 óbitos e 133 acidentes na rodovia.

Em entrevista ao Jornal O Estado, Dorival Oliveira, gerente do Setlog MS (Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado) destacou que a duplicação é urgente. Além disso, cita a necessidade de melhorias com pontos de retorno e melhores qualidades para garantir, principalmente, a segurança de quem trafega pela BR-060.

“A questão da necessidade da duplicação é pelo aumento do fluxo do trânsito. A rodovia foi projetada há muito tempo, então era uma realidade diferente da que temos hoje. Além disso, precisamos de pontos de retorno por que ali não tem, faltam obras de infraestrutura. Mas não pode ser igual à da BR-163. Com a duplicação você diminui o tempo de transporte, por que você mantém uma velocidade constante, economiza na frenagem e principalmente, melhora a segurança”, destacou.