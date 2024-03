Cidades de MS registram temperaturas de 39º C neste domingo

Capital registrou temperaturas de 35ºC

A nova onda de calor colocou Maracaju e Jardim no topo da lista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) neste domingo (3). As temperaturas chegaram a 39,6ºC e 39,2ºC, respectivamente, nas últimas 24h.

Cidades como: Aquidauana, registraram 38,3ºC, Três Lagoas, 38,3ºC, Rio Brilhante 38.1ºC, Água Clara 38.1ºC e Miranda 37,9 ºC, aparecem com temperaturas altas. Enquanto Campo Grande registrou temperaturas de 35ºC.

Em outros estados quem compõem o pódio são Boa Vista, em Roraima, com 38.6 ºC. Seguido de Cuiabá, no Mato Grosso, com 38.4 ºC.

Neste sábado (2), das 10 cidades brasileiras com as maiores temperaturas registradas desde sexta no Brasil, 8 são sul-mato-grossenses. Neste domingo, 7 estão no top 10.