Mulher é encontrada morta em região de matagal na cidade de Corumbá

Corpo possui sinais que indicam facadas Na manhã desta segunda-feira (11), o corpo de uma mulher foi encontrado em um matagal na rua Ceará, esquina com a rua Sete de Setembro, próximo ao anel viário, na parte alta de Corumbá. Segundo informações do jornal, Diário Corumbaense, o cadáver foi encontrado por pessoas que passavam pelo local. A vítima não foi identificada e não portava documentos, ela vestia casaco, calça preta e próximo ao corpo, foi encontrada uma pedra de tamanho médio. A polícia foi acionada pelos cidadãos que viram o corpo da mulher.

Segundo a matéria, o delegado responsável pelo caso, Guilherme Oliveira Pena, informou que aparentemente a vítima não morreu ali. O corpo com um saco no meio das pernas e provavelmente a vítima foi atingida por facadas, já que foram encontrafdos golpes no pescoço, também há uma marca na cabeça.

No local, estiveram equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica. O corpo foi removido por uma funerária e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL).

O caso continua sendo investigado pela polícia.

