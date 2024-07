Taxista é baleado durante assalto em Naviraí

Na tarde de quarta-feira (17), um taxista de 56 anos foi baleado durante um assalto na cidade de Naviraí, localizada a aproximadamente 339 quilômetros de Campo Grande. O suspeito fugiu com o carro da vítima, um Volkswagen Virtus, e está sendo procurado pela polícia.

De acordo com informações da polícia, o autor do crime estava hospedado em um hotel na cidade de Mundo Novo e solicitou um táxi para levá-lo até a rodoviária de Naviraí. Ao chegar ao destino, o homem pediu ao taxista que o levasse até um sítio nas proximidades do presídio local.

Conforme relatado pelo site Tá na Mídia Naviraí, o taxista atendeu ao pedido e seguiu para o novo destino. Durante o trajeto, o passageiro anunciou o assalto e atirou contra o taxista, acertando sua perna. Após o disparo, o criminoso fugiu com o veículo.

O taxista foi rapidamente socorrido e levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico. Enquanto isso, a polícia iniciou buscas para localizar o autor do crime. A polícia reforça a importância da colaboração dos cidadãos para resolver o caso e garantir a segurança na região.

