Tamanduá-mirim é resgatado em rodovia estadual

Um Tamanduá-mirim foi resgatado, na última segunda-feira (18), na rodovia MS-480, perto da cidade de Batayporã (MS), região leste do estado. O animal estava ferido, na beira da estrada, e provavelmente foi atropelado enquanto tentava atravessar.

Motoristas que passaram pelo local viram o animal silvestre ferido à margem da rodovia e acionaram a Polícia Militar Ambiental (PMA), que realizou o resgate do bicho.

O Tamanduá estava com ferimentos na pata e tronco. Desta forma, ele estava com dificuldades de se locomover. A equipe realizou os primeiros atendimentos no local.

Com equipamentos necessários, os policiais realizaram o resgate do animal e o colocaram em uma gaiola de contenção. Em seguida, ele foi levado para atendimento médico veterinário na cidade.

Segundo a PMA, quando o animal estiver com a saúde estabilizada e receber alta pelo médico veterinário será encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande. No local, ele será reabilitado para ser devolvido ao habitat natural

Animais Silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade.

Em quaisquer dos casos, a Polícia Militar é sempre um órgão facilitador que pode acionar a patrulha ambiental, se existir, ou indicar o serviço especializado, na falta.

