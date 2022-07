Álbum de figurinhas da copa: preço dobra em relação a 2018 e vira meme

A Panini divulgou o novo álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar. Ele chega às bancas apenas no dia 15 de agosto, mas a pré-venda começou já na segunda-feira (18) no site da empresa. Também foram divulgados os preços e o aumento em relação as outras copas desmotivou parte do público.

o álbum sairá por R$ 12 (tradicional) ou R$ 44,90 (capa dura), enquanto o pacote com cinco figurinhas cada custará R$ 4 — o dobro do preço cobrado em 2018 (R$ 2), ano do último mundial. A alta além de assustar, causou repercussão na internet. Afinal, colecionar figurinhas do álbum é uma forte tradição durante o período do maior torneio futebolístico do mundo.

De acordo com a fabricante, a coleção com as 32 seleções do mundial no Catar terá 670 figurinhas, sendo 50 especiais e 80 raras.

O preço do pacote de cromos, assim como o valor do álbum de figurinhas, apresentou um crescimento contínuo desde a Copa do Mundo de 2006. Veja a variação de preços a seguir:

Valor pacote de figurinhas:

2006 – R$ 0,60

2010 – R$ 0,75

2014 – R$ 1,00

2018 – R$ 2,00

2022 – R$ 4,00 Repercussão A alta nos preços certamente proporcionou a criação de memes no Twitter. Entre os assuntos mais comentados da rede social nesta terça-feira (19), os usuários se perguntavam o motivo do valor estar tão elevado. >QUATRO REAIS< o pacotinho de figurinhas do álbum da copa Tu abre o pacote 5 laterais reserva do Canadá — memes futebolisticos. (@Mfutebolisticos) July 19, 2022 acabei de ver aqui o álbum da copa, que custa 44,90, tem 670 figurinhas cada pacotinho, de 4 reais, vem 5 figurinhas se, por um milagre, vc não conseguir nenhuma figurinha repetida, vc vai precisar de 134 pacotinhos, que custaria 536 reais boa sorte pra quem for colecionar — paiva (@paiva) July 19, 2022

