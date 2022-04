Suspeitos por estelionato em golpe de consórcio irregular são presos em Campo Grande

Na manhã de ontem (13) foram presos dois suspeitos de estelionato no centro de Campo Grande. A autuação foi feita em flagrante, quando um casal vítima do golpe estava prestes a entregar mais de R$9.500,00 aos suspeitos.

A operação foi feita pela Decon (Delegacia Especializada do Consumidor) juntamente com o CRECI/MS (Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul), que após denúncias de venda irregular de consórcios, realizou fiscalização em uma empresa de serviços financeiros.

O golpe do consórcio contemplado está sendo muito utilizado por golpistas no Brasil. A empresa ilegal, via redes sociais, ofereciam a possíveis compradores um crédito imediato ou autofinanciamento, que se tratava de um contrato de consórcio, onde o crédito depende de lance ou sorteio para a contemplação, tornando- se assim um golpe.

Essa cota seria acessada apenas mediante pagamento adiantado dos compradores, que deveriam depositar uma determinada quantia em dinheiro para a empresa ilegal. Os suspeitos prometiam até R$ 200.000,00 de retorno para as vítimas. A empresa campo-grandense investigada estava em nome de Consórcio Nacional Contempla e não estava autorizada pelo Banco Central do Brasil a realizar consórcios, o que caracteriza crime de estelionato.

A Polícia Civil recomenda que a população fique alerta para negócios em que é oferecido algum tipo de crédito, seja imobiliário ou automotivo, exigindo uma quantia inicial para a liberação desse crédito. O site do Banco Central do Brasil pode ser consultado para a verificação da legalidade da empresa antes de assinaturas de consórcio.

Confira mais informações na reportagem de Wanderson Lara e Berlim Calderão: