Libertadores: Clássico mineiro termina em empate no Mineirão

O clássico mineiro entre Atlético e América terminou empatado na noite de ontem (13) no Mineirão. Porém, mesmo com o empate em 1×1, o Galo segue na liderança do Grupo D da Copa Libertadores com 4 pontos, enquanto o Coelho com apenas 1 ponto fica em 3º na chave.

Os gols saíram no 2º tempo, com o atacante Felipe Azevedo que abriu o placar para o América-MG aos 5 minutos. O Atlético empatou aos 40 minutos, com um gol de Ademir. conseguiu abrir o marcador aos 5 minutos da etapa final com um golaço do atacante Felipe Azevedo. O camisa 19 do Atlético-MG estava em posição irregular no lance.

Daqui 15 dias o Galo enfrenta o Independiente del Valle no Equador, e o América recebe o Tolima.

Ficha técnica

Atlético-MG x América-MG: 1×1

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Sebastián Raineri (ARG)

VAR: Não tem

Cartões amarelos: Nathan Silva (CAM); Marlon (AFC)

Gols: Felipe Azevedo aos 5′ e Ademir aos 40′ minutos do segundo tempo

Atlético-MG: Everson, Mariano, Godín, Nathan Silva (Alonso, no intervalo) e Arana, Allan, Jair (Sasha, aos 30′ do 2º), Zaracho (Savarino, aos 11′ do 2º) e Nacho; Vargas (Ademir, aos 11′ do 2º) e Hulk.

Técnico: Turco Mohamed.

América-MG: Jailson, Patric, Iago Maidana, Éder e Marlon (João Paulo, aos 29′ do 2º); Zé Ricardo (Conti, aos 32′ do 2º), Juninho e Alê; Felipe Azevedo (Pedrinho, aos 25′ do 2º), Everaldo (Juninho Valoura, aos 32′ do 2º) e Paulinho (Carlos Alberto, aos 25′ do 2º).

Técnico: Vagner Mancini.