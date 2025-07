Suspeitos de balear homem na boca após briga em boate têm prisão preventiva decretada em Dourados

Igor Ilson Alonso, de 29 anos, e Matheus Pereira da Silva, de 27, tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva nessa segunda-feira (14), após audiência de custódia realizada em Dourados, cidade a 251 quilômetros de Campo Grande. Eles são acusados de tentar matar um homem de 36 anos com um tiro na boca, na madrugada de domingo (13), após uma discussão na saída de uma boate. A vítima permanece internada em estado grave no Hospital da Vida.

Segundo a investigação, o crime teria sido motivado por uma dívida da dupla com a vítima, que atuaria como agiota. A Justiça entendeu que Igor e Matheus agiram de forma “coordenada e preordenada” ao atrair o homem até um carro e, em seguida, efetuar o disparo. Testemunhas relataram que Igor foi o autor do tiro, enquanto Matheus teria convencido a vítima a se aproximar do veículo. Após o ataque, Igor fugiu de motocicleta e Matheus em um Toyota Corolla.

Ainda de acordo com a decisão judicial, os dois foram localizados poucas horas depois do crime, juntos, participando de um churrasco no bairro Vila São Brás. “Ambos os autuados foram localizados juntos, em clima de aparente tranquilidade, o que reforça o vínculo pessoal e a possível comunhão de desígnios entre eles”, escreveu o juiz Ricardo da Mata Reis, ao justificar a prisão preventiva com base na gravidade do crime e no risco de reiteração delitiva.

Durante a abordagem policial, Igor confessou onde havia escondido o revólver calibre 38 usado na tentativa de homicídio. A arma foi localizada em um lava-jato no bairro Canaã III. Matheus alegou ser proprietário de um estabelecimento semelhante, mas ainda não foi confirmado se é o mesmo local onde o armamento foi encontrado.

A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 4h da manhã, na Rua Weimar Gonçalves Torres, na região central de Dourados. Os envolvidos haviam sido retirados da casa noturna após uma briga. Do lado de fora, a discussão continuou e terminou em violência.

Uma técnica de enfermagem que deixava o local com o marido e um amigo testemunhou o momento dos disparos. Ela contou que ouviu os tiros e viu um dos suspeitos correndo. A profissional tentou prestar os primeiros socorros ao homem, que estava sangrando pela boca, até a chegada do Samu. Segundo os socorristas, o tiro entrou pela boca e saiu pela nuca da vítima, causando ferimentos graves. Ele foi levado em estado crítico ao Hospital da Vida, onde permanece internado.

O juiz destacou que ambos os acusados já possuíam histórico criminal. Igor já foi preso três vezes por furto, e Matheus, cinco vezes por porte ilegal de arma. Eles também haviam sido proibidos de frequentar a boate devido a envolvimentos anteriores em episódios de violência. Apesar de apresentarem condições pessoais favoráveis, como endereço fixo e trabalho, a Justiça entendeu que essas circunstâncias não impedem a prisão preventiva quando o crime é grave e há risco à ordem pública.

As investigações continuam, e os acusados seguem detidos à disposição da Justiça.

