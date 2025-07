Funsat oferece 1.965 vagas nesta terça-feira (15)

Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) divulga, nesta terça-feira (15), oportunidades de emprego em 193 empresas de Campo Grande. Os anunciantes ofertam 1.965 vagas, ligadas a 125 funções diferentes e as chances de contratação estão disponíveis apenas a quem estiver com o cadastro em dia no órgão.

Há vagas para açougueiro (56 postos), ajudante de estruturas metálicas (10 postos), armador de montagens da Construção Civil (3 postos), atendente de padaria (24 postos), auxiliar de cozinha (33 postos), auxiliar de expedição (4 postos), auxiliar de limpeza (180 postos), balconista de açougue (5 postos), demonstrador de mercadorias (6 postos), farmacêutico (2 postos), motorista de caminhão (12 postos), além de 309 vagas para operadores de caixa.

Quanto às alternativas para treinamento remunerado, de novos colaboradores das empresas, a Fundação aponta seis destaques, em meio a 1.615 anúncios que não exigem experiência na entrevista. As vagas são para auxiliar de armazenamento (5 postos), auxiliar de logística (44 postos), auxiliar nos serviços de alimentação (68 postos), mecânico de manutenção de máquinas pesadas (10 postos), operador de Telemarketing Receptivo (3 postos), e 407 vagas para repositores de mercadorias.

Prioritários ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são dez captações vigentes: auxiliar de linha de produção (5), empacotador a mão (2), auxiliar administrativo (1), almoxarife (1) e também uma vaga para agente de saneamento. Mais informações no Guichê 1 da Agência, entre as 7h e as 17h.

Serviço: A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. O telefone para contato sobre as triagens profissionais é o (67) 4042-0585/Ramal 5800. É possível ainda pelo site da Prefeitura de Campo Grande verificar a relação geral das funções com análise de contratações.

Por Prefeitura de Campo Grande