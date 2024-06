PF instala gabinete de crise para investigar incêndios no Pantanal Sul-mato-grossense

A Polícia Federal (PF) instalou um gabinete de crise na quinta-feira (27) para investigar a origem dos incêndios que devastam o Pantanal sul-mato-grossense. As primeiras investigações indicam que grande parte do fogo foi causado por ação humana, conforme apontam os agentes e o Ministério do Meio Ambiente.

Peritos e uma aeronave da PF serão mobilizados para auxiliar nas investigações. A força-tarefa de combate ao fogo contará com o reforço de mais de 160 brigadistas da Força Nacional e militares de Brasília e do Rio Grande do Sul. Parte desses reforços já chegou na noite de ontem.

Até o momento, quase 700 mil hectares foram devastados pelas chamas, o que representa 4,5% do bioma brasileiro – uma área mais de quatro vezes maior que a cidade de São Paulo. Em coletiva nesta semana, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou que a maior parte dos focos de incêndio ocorre em áreas privadas.

Uma comitiva do governo federal desembarcará no Pantanal de Corumbá, a 418 quilômetros de Campo Grande, nesta sexta-feira (28). Marina Silva, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, irão sobrevoar as áreas afetadas e visitar o centro de acompanhamento dos incêndios. O grupo também se reunirá com o governador Eduardo Riedel (PSDB) para discutir ações de combate ao fogo.

Durante a visita, um aporte de R$ 100 milhões para o Ministério do Meio Ambiente será um dos destaques do encontro. O estado de Mato Grosso do Sul espera receber parte desse montante para custear o plano de contingenciamento. Eduardo Rocha, secretário estadual da Casa Civil, destacou a importância da colaboração federal: “O estado tem pedidos a fazer e acredito muito que a União vai continuar estendendo a mão para continuar esta luta, que faz parte da vida de todos os brasileiros. Ainda não sei todos os pedidos do governador, que estará presente, mas creio que inclui tudo o que já está em nosso plano, desde combustível a equipamentos.”

Desde o início das operações de combate aos incêndios em abril de 2024, Mato Grosso do Sul já investiu R$ 50 milhões em equipamentos e ações de prevenção. O estado conta com duas aeronaves Air Tractor, cada uma capaz de lançar 3 mil litros de água, além de novos equipamentos e veículos para auxiliar os bombeiros.

Ao longo deste período, 415 bombeiros militares foram mobilizados para o Pantanal, utilizando sete caminhões de combate a incêndio e 25 caminhonetes equipadas. A mobilização e os recursos demonstram o esforço conjunto entre as esferas federal e estadual para conter a destruição no Pantanal sul-mato-grossense.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: