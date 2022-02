Suspeito de torturar gato até a morte vai responder processos em liberdade

Na manhã desta segunda-feira (21), um jovem de 20 anos, foi detido por policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, por ser suspeito de maus-tratos contra um gato de estimação em Dourados, a aproximadamente 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados News, imagens gravadas por circuito de segurança de residências do bairro Jardim Europa, na rua Horácio Vicente de Almeida, mostram o autor dando chutes, pisando, arrastando, rodando e jogando o gato para cima.

Após receberem denúncias, os policiais civis efetuaram a prisão do suspeito, que deverá responder por dois processos, um na área civil relacionado reparação de dano, e outro no setor criminal pela tortura e morte do animal, segundo informações repassadas por Marcelo Coutinho, advogado que defende o dono do gato.