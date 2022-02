Prefeitura presta contas do 3° quadrimestre de 2021 e secretário revela reajuste aos servidores

A Câmara Municipal de Campo Grande realizou na manhã desta segunda-feira (21), uma audiência pública de prestação de contas da prefeitura da Capital. A reunião contou com a presença do Secretário de Finanças de Campo Grande Pedro Pedrossian Neto.

De acordo com ele, haverá reajuste linear de 10,06% para todos os servidores. O aumento será dado 5% a partir de maio e 5,06% em dezembro. “ É justo ao Servidor está há um tempo sem aumento e nós da Câmara Municipal sempre apoiamos. Mas também entendemos a situação da prefeitura”.

Já em relação a prestação de contas, Pedrossian revela que as receitas de tesouro somaram R$ 2.325 bilhões, valor 7,9% superior em comparação com 2020. Somente o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) foi responsável por R$ 580 milhões, aumento de 7,79% no mesmo período.

Nas receitas, foi dado destaque ao aumento de 38,98% ITBI (Imposto sobre transmissão de bens imóveis) que, segundo Pedrossian Neto, reflete o aumento do crédito concedido ao setor. Em 2021 houve aquecimento do mercado imobiliário em comparação com 2020 que esteve estagnado.

Pedrossian também destrinchou a receita patrimonial que teve aumento de 144%, de 3,9 milhões para 9,747 milhões e as demais transferências da União que caíram de 155 milhões para 9 milhões.

Despesas

Já nas despesas, os gastos com pessoal cresceram 19,83%, por mudanças na lei de responsabilidade fiscal. Conforme o secretário, nos 12 primeiros meses a cidade tem uma folha a mais, porque antigamente gerava-se uma folha de pagamento em um mês para que fosse pago no mês seguinte.

Com a mudança, contabilmente, o pagamento é feito no mês de geração da folha. “Dessa forma temos uma folha mais neste ano”, explica. Somado a isso, a Sesau teve aumento de profissionais para podermos atender as políticas de vacinação testagem e trabalhos da secretaria.

Custeio aumentou em 13%, valor considerado controlado pelo secretário municipal. O superávit das contas de Campo Grande apresentou 272 milhões de reais de superávit no consolidado de recitas e despesas de todas as fontes. Só nas contas e despesas do tesouro o superávit é de 89 milhões.