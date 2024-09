Suspeito de tentativa de assalto que matou policial em 2014, morre em confronto com a PM, em Campo Grande

Weslei Galvani, de 38 anos, morreu após confronto com o BPMChoque (Batalhão de Polícia Militar de Choque) no fim da tarde de segunda-feira (9). Weslei era suspeito de ter participado de uma tentativa de assalto que resultou na morte do policial militar Valdir Antunes de Oliveira em 2014, no Bairro Oliveira, saída para Sidrolândia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o confronto aconteceu na rodovia federal BR-262, próximo ao aterro sanitário, na saída para Sidrolândia. Weslei estava na garupa de uma motocicleta quando foi abordado pela guarnição da Rocam (Rondas Ostensivas de Choque e Ações Motociclistas).

Os policiais relataram que suspeitaram da movimentação de Weslei, que teria tentado sacar uma arma durante a abordagem. Em resposta, um dos policiais efetuou um disparo de arma de fogo, desarmando o suspeito. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e levou Weslei ao Hospital Regional, mas ele foi declarado morto ao dar entrada no pronto-socorro.

Ainda conforme o registro policial, durante a abordagem, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 milímetros e seis cápsulas da mesma medida junto aos pertences de Weslei. O condutor da motocicleta, que trabalha como motorista de aplicativo, declarou que estava apenas transportando Weslei até a Gameleira, conforme solicitado pelo passageiro. Ele foi ouvido pela polícia e liberado, pois não tinha ligação com o crime.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

Histórico do suspeito

Weslei Galvani era investigado como um dos suspeitos envolvidos na tentativa de assalto que resultou na morte do policial militar Valdir Antunes de Oliveira em 2014. Na ocasião, três criminosos invadiram uma loja de atacado, anunciaram o assalto e balearam o policial, fugindo com a arma do agente. Após o crime, os envolvidos foram identificados três dias depois. Max Yuri Coelho Ramos de Faria e Bruno Aleff Bibiano Cristaldo foram presos em 2014, enquanto Weslei continuava sob investigação.

A polícia segue apurando todos os detalhes do confronto.

