Grávida é suspeita de invadir imóvel e esfaquear casal em Anastácio

Uma mulher grávida de oito meses, de 37 anos, é suspeita de invadir um imóvel no Jardim Campanário, em Anastácio, cidade a cerca de 122 quilômetros de Campo Grande, e esfaquear um casal que estava dormindo. O incidente aconteceu na segunda-feira (9). O casal foi socorrido e levado ao hospital com múltiplos ferimentos.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem relatou que estava deitado com sua companheira quando foram surpreendidos pela suspeita, que mora no imóvel em um dos quartos de aluguel. A mulher teria começado a esfaquear os dois enquanto dormiam, mas foi contida pelo homem, que conseguiu segurá-la.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o homem nu, ensanguentado e segurando a grávida pelos braços. A outra vítima, sua companheira, estava no quarto, também ferida. Ambos apresentavam diversos ferimentos, e a mulher grávida apresentava sinais de perda de líquido, indicando uma possível complicação na gestação. Todos os envolvidos foram socorridos e levados ao hospital para atendimento médico.

Em sua defesa, a suspeita alegou à polícia que estava sendo mantida amarrada e agredida pelo casal antes de conseguir se soltar e pegar uma faca para se defender. A mulher afirmou que conseguiu escapar das amarras antes de atacar o casal.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, a grávida possui uma medida protetiva contra o homem que a segurou após o ataque, mas o documento não esclarece o vínculo entre os envolvidos, nem os motivos que levaram ao confronto violento.

A relação complexa entre a suspeita e as vítimas levanta questões sobre o contexto do ataque, que ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. A polícia está investigando as alegações de ambos, para determinar os fatos e estabelecer as responsabilidades pelo ocorrido.

As investigações irão apurar se a suspeita estava realmente sendo mantida contra sua vontade e em quais condições isso ocorreu, além de esclarecer o motivo da medida protetiva que ela possui contra uma das vítimas.

