Homem rouba carro e termina preso após capotar na BR-060

Na tarde deste domingo (26), um homem de 22 anos foi preso após furtar um veículo em frente a um estabelecimento comercial de Paraíso das Águas, município a 277 km da capital, e capotar o mesmo na BR-060.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma jovem de 23 anos, informou que havia estacionado seu veículo Fiat/Uno de cor prata em frente ao estabelecimento para efetuar compras e, ao sair, o veículo não estava no local.

Após ser acionada, a Polícia Militar iniciou as diligências e localizou o veículo da vítima capotado às margens do km 64 da rodovia BR-060, próximo a ponte do Rio Sucuriú, sentido à cidade de Camapuã, a 140 km de Campo Grande. Logo à frente, um indivíduo estava correndo a pé. Os policiais conseguiram abordar o suspeito e constataram ser o autor do furto.

O jovem foi preso e encaminhado para a delegacia de Paraíso das Águas. As causas do acidente ainda são desconhecidas, e a polícia investiga se o suspeito estava sob efeito de drogas ou álcool no momento do furto e do acidente.

A vítima do furto teve seu veículo recuperado, mas ainda não há informações sobre os danos causados pelo acidente.

