Suspeito de participação em tribunal de crime é preso

Alisson de Lima Silva, de 26 anos, foi preso por volta das 16h desta quarta-feira (21), em uma residência na rua Ignácio de Matos Brandão, bairro Estrela Porã, em Dourados, município localizado a 228 km de Campo Grande. O homem foi preso por posse ilegal de arma por suspeita de tentativa de homicídio, no Parque das Nações II, no final da noite do último sábado (17).

Conforme apuração do jornal Dourados News, a prisão aconteceu após os policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) do 1º Distrito Policial de Dourados irem até à residência de Alisson e encontrarem uma pistola PT 100, calibre 40. De acordo com informações da Polícia Civil, Alisson faz parte de uma facção criminosa, com atuação em Dourados.

Como o suspeito não estava em sua residência, outra equipe localizou o homem em um imóvel no bairro Jardim Ouro Verde. Ele foi encaminhado para sala do SIG para prestar depoimento e, posteriormente, para cela do 1º Distrito Policial.

Durante o depoimento dado à Polícia Civil, os criminosos capturados confessaram que tinham a missão de executar uma série de crimes contra vida contra pessoas que a facção já teria “decretado” (termo utilizado para indicar que as pessoas tinham sido sentenciadas a morte pelos criminosos da facção).

Tentativa de homicídio

Por volta das 23h30 do último sábado (17), cinco homens dispararam pelo menos 29 vezes contra a casa de um homem de 31 anos, no bairro Parque das Nações I, região Sul de Dourados.

O grupo chegou no local, com dois veículos VW/Gol, dos quais um de cor preta e outro de cor prata.

A vítima da tentativa de homicídio conseguiu fugir. A suspeita é de que o homem era alvo de uma execução de tribunal de crime, por fazer parte de facção criminosa rival.

O 3º Batalhão de Polícia Militar foi acionado, além de uma equipe de Perícia que iniciou as investigações coordenadas pelo SIG.

Com informações do jornal Dourados News

