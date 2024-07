Suspeito de matar o jornalista Léo Veras é preso na rodoviária de Parnaíba portando grande quantidade de drogas

O homem que tem várias passagens pela polícia, também foi preso em 2020 suspeito de ter participado da execução do jornalista investigativo Léo Veras, na cidade de Pedro Juan Caballero

Na madrugada desta terça-feira (23), um homem identificado como Sanção de Sousa, de 38 anos, foi detido na rodoviária de Parnaíba durante a Operação Veraneio, promovida pela Polícia Militar do Piauí, transportando uma grande quantidade de drogas na mala.

O homem que tem várias passagens pela polícia, também foi preso em 2020 suspeito de ter participado da execução do jornalista investigativo Léo Veras, na cidade de Pedro Juan Caballero, divisa com o Brasil e Paraguai.

O jornalista conhecido em Mato Grosso do Sul, foi assassinado por pistoleiros encapuzados enquanto jantava com a família no quintal de casa.

