Marcha para Jesus fará parte do calendário do aniversário de 125 anos de Campo Grande em agosto

Realizada pelo Conselho de Pastores do MS e pelo Conselho de Pastores de Campo Grande, com apoio da Fundação da Cultura, Prefeitura e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), a 36ª edição da Marcha para Jesus ocorrerá no dia 26 de agosto e fará parte das comemorações do aniversário de 125 anos da Capital.

O tema deste ano foi inspirado no versículo bíblico de Mateus 6:10 e será ‘Venha o Teu Reino’, no qual faz menção a passagem “Venha o Teu Reino. Seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu”.

O evento será realizado na Praça do Rádio, às 13h e terá várias atrações musicais, dentre elas a presença dos cantores Julliany Souza, FHOP e Valesca Mayssa.

A organização também solicitou que os participantes doem 1kg de alimento não perecível que serão doados a famílias que necessitam.

