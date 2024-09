Suspeito de matar homem com sete tiros é preso em Três Lagoas

Um dos suspeitos de invadir uma residência e assassinar Dreyson Maciel Barrios, de 43 anos, com sete tiros, foi preso na segunda-feira (2) em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu no dia 25 de maio no Jardim Glória, e foi presenciado pela esposa e o enteado da vítima.

O suspeito, contra o qual havia mandados de busca, apreensão e prisão temporária, foi capturado no final da tarde na Vila Piloto por equipes do SIG (Seção de Investigação Geral) e do NRI (Núcleo Regional de Inteligência), vinculadas à Delegacia Regional de Três Lagoas.

No dia do crime, o suspeito agiu com a ajuda de um comparsa, que já foi identificado pela polícia. Ambos estão sendo indiciados por homicídio qualificado, caracterizado por motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. As investigações continuam para localizar e prender o segundo envolvido.

Dreyson Maciel Barrios, conhecido como “Beterraba”, estava em sua casa, na rua Benedito Soares da Mota, no Bairro Jardim Glória, quando os dois homens chegaram em uma motocicleta, invadiram a residência e dispararam contra ele. Dreyson foi atingido por sete tiros, que o acertaram no abdômen, tórax, mãos, pernas e cabeça.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas Dreyson já estava morto quando os socorristas chegaram ao local. Na época do crime, Dreyson havia saído recentemente da cadeia e era usuário de drogas, o que pode ter relação com a motivação do homicídio.

Com a prisão de um dos suspeitos, a polícia segue em busca do segundo criminoso envolvido no assassinato, e continua as investigações para entender melhor os motivos do crime.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais