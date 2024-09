Homem é encontrado morto no Jardim Centro-Oeste

Um homem de aproximadamente 35 anos foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (3) em uma rua do Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande. Este é o segundo homicídio registrado na região em menos de dois dias, o que tem gerado preocupação entre os moradores.

De acordo com informações preliminares, o corpo foi encontrado na calçada da Rua do Patrocínio, próximo à Avenida dos Cafezais. O homem não portava documentos de identificação, e até o momento, seu nome não foi divulgado. O boletim de ocorrência não especifica se a vítima foi morta por disparo de arma de fogo ou por esfaqueamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local, mas apenas pôde constatar o óbito.

Ainda conforme o registro policial, durante a perícia, foi encontrada uma faca com manchas de sangue na varanda de um comércio próximo à cena do crime. O objeto foi apreendido para investigação, mas ainda não há informações conclusivas sobre se a faca foi utilizada na morte da vítima.

Este é o segundo homicídio ocorrido no Jardim Centro-Oeste em menos de 48 horas. Na madrugada de domingo (1º), outro homem, que também permanece sem identificação, foi assassinado com uma facada no peito na mesma região. As circunstâncias desses crimes e a proximidade temporal e geográfica têm levantado suspeitas sobre uma possível conexão entre os casos, embora ainda não haja confirmação oficial por parte das autoridades.

A Polícia Civil está investigando os homicídios e ainda não divulgou informações sobre suspeitos ou motivação para os crimes. A falta de identificação das vítimas e a ausência de testemunhas no local dificultam o avanço rápido das investigações. A Polícia pede a quem tenha informações que possam ajudar nas investigações, que entre em contato, para que seja possível identificar os responsáveis pelos homicídios.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais