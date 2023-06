Suspeito de matar homem a facadas em tabacaria é preso pela Polícia Civil

Um homem de 41 anos, foi preso pela Polícia Civil na noite de ontem (29), acusado de matar José Lima do Nascimento, de 44, a facadas em uma tabacaria na cidade de Eldorado, a 440 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu no último dia 27 deste mês.

Segundo as investigações, o autor e a vítima eram cunhados. No dia do crime, a mulher foi até a casa do irmão. O autor não gostou desse comportamento e foi até o imóvel tirar satisfação com ela. Houve discussão entre o casal, quando o autor disse para mulher ir embora, se não jogaria as suas roupas dela na frente da casa da vítima. Não obedecendo ao comando do marido, a mulher negou que faria isso, momento em que o autor pegou as roupas da esposa e jogou na rua. Logo após, foi embora do local.

Ainda conforme apuração da Polícia Civil, a vítima convidou a irmã para ir numa tabacaria ainda naquela noite. Assim que ficou sabendo, o suspeito foi até o estabelecimento e acabou entrando novamente em discussão com a esposa. Ele chegou a arrastar a mulher para fora da tabacaria, quando o irmão da menina tentou defender-lá. No meio da briga, a vítima acabou recebendo uma facada no tórax.

A mulher chegou até correr atrás do marido, mas ele conseguiu fugir do local. Gravemente ferido, a vítima foi socorrida com vida, mas acabou morrendo ao dar entrada na unidade de saúde. Em razão do assassinato, foi realizado uma decretação de prisão preventiva contra o suspeito, localizado na noite de ontem.

O autor do assassinato estás disposição da justiça.