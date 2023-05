Chuva chega em diversos pontos da Capital e Inmet alerta para tempestades em MS

A manhã começou gelada em diversos municípios de Mato Grosso do Sul e em Campo Grande o dia começou fechado, com chuva acompanhada de trovoadas em alguns bairros. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de chuvas intensas para todos Estado,

O alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O aviso vale para todos os municípios do Estado, inclusive para Capital, até o fim da manhã de quarta-feira (31).

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) as instabilidades são provocadas pela atuação de uma frente fria, aliado ao deslocamento de um cavado e a presença de uma área de baixa

pressão atmosférica no Paraguai. A combinação destes sistemas meteorológicos favorecem a formação de nuvens e chuvas.

O período chuvoso deve permanecer até quinta-feira (1º), conforme previsão do Clima Tempo. A partir do fim de semana as temperaturas devem aumentar gradativamente, com pouca chance de chuva.