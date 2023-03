Suspeito de matar colega de fazenda é preso por PMA

Após denúncia de que suposto assassino de homem de 32 anos que trabalhava em uma fazenda, teria fugido a cavalo em Corumbá, a equipe da Polícia Militar Ambiental de Miranda realizou busca ao suposto assassino e em uma hora o capturou.

A PMA manteve vigilância na rodovia MS 184, até que, pouco menos de uma hora depois do comunicado, localizou o assassino, nas proximidades da ponte sobre o rio Abobral, a cerca de 10 km da fazenda, e 30 km do local conhecido como Buraco das Piranhas, na entrada da estrada Parque na BR 262. A equipe abordou o criminoso, de 30 anos, residente em Aquidauana, que estava em um cavalo e não esboçou reação.

O infrator informou que cometera o crime durante bebedeira depois do trabalho e desentendimento e que a faca utilizada no assassinato havia ficado na fazenda. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foi autuado em flagrante pelo crime.

