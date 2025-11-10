Suspeito de matar a ex companheira, idosa e adolescente tinha passagens por estupro e cárcere privado

Homem irá responder por duplo feminicídio e homicídio qualificado em Rochedo

Nesta segunda-feira (10), foi preso, Higor Thiago Santana de Almeida, vulgo ‘Pezão’, de 31 anos, suspeito de matar três pessoas esfaqueadas e em seguida carbonizadas em Rochedo. O homem também já tinha passagens na polícia por esturpo lesão corporal, ameaça, sequestro e cárcere privado em 2016, também no município.

O suspeito agrediu com socos uma outro mulher em uma relacionamento anterior e tambéma obrigou a manter relações sexuais com ele. Ele impediu a mulher de ir trabalhar, além de fazer ameaças de morte.

Ela registrou boletim de ocorrência contra ele na Delegacia de Polícia após o homem liberá-la do cárcere privado. Mesmo no local, ele passou na frente fazendo ameaças e dizendo que nãom tinha medoi da polícia.

Ele acabou preso em flagrante pelo crime.

Caso mais recente

No caso mais recente, Higor Thiago Santana de Almeida, de 31 anos foi preso madrugada desta segunda-feira(10) suspeito de matar a ex-companheira, e os familiares dela, a mãe idosa e o filho adolescente, em Rochedo. Um incêndio atingiu a residência onde as três vítimas moravam em circunstâncias que ainda serão esclarecidas.

O caso é investigado como duplo feminicídio e homicídio qualificado. O suspeito teria esfaqueado as vítimas antes de morrerem carbonizadas no local.

As vítimas foram identificadas como Irailde Vieira Flores de Oliveira, de 83 anos , Rosimeire Vieira de Oliveira, de 37, e o adolescente como Bruno de Oliveira Gonçalves, de 14 anos.

O suspeito Higor Thiago é ex-companheiro de Rosimeire e foi preso pela Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (10), ele havia sido liberado, mas foi preso novamente devido a novas evidências do caso. A prisão preventiva do suspeito será representada pela Polícia Civil. Testemunhas informaram que ele não aceitava o fim do relacionamento com a mulher.

No dia do crime, a PM (Polícia Militar) foi acionada com a informação de que um incêndio atingia uma casa no bairro Parque dos Diamantes. No local, moradores ajudavam na contenção das chamas com mangueiras de jardim.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos. Com este caso, Mato Grosso do Sul registra o 35º e 36º caso de feminicídio.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.