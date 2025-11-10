Evento da Uniderp chega aos 20 anos com debate sobre cultura e transformações na comunicação

Realizado entre 12 e 14 de novembro, encontro reúne profissionais e estudantes para discutir desafios do setor

O Festival de Comunicação da Uniderp chega aos 20 anos propondo uma discussão sobre o papel da cultura nas formas de comunicar e produzir conteúdo. O evento será realizado de 12 a 14 de novembro, no bloco 5 da universidade, em Campo Grande, e deve reunir estudantes, professores e profissionais da área.

Com o tema “Cultura que comunica”, a programação inclui palestras, oficinas e um concurso de fotografia, em torno das relações entre identidade, linguagem e comportamento nas novas dinâmicas da comunicação.

Entre os convidados estão o jornalista Alexandre Cabral, repórter especial da TV Morena há duas décadas, e a jornalista e publicitária Gabriela Dias, que atua na produção audiovisual com foco em narrativas culturais e inclusão.

As oficinas abordam temas práticos do cotidiano profissional, como oratória, gestão de eventos, assessoria de imprensa e copywriting. A ideia é aproximar os estudantes de experiências aplicadas e de discussões sobre as exigências do mercado e o papel social da comunicação.

O evento também promove o Concurso de Fotografia, que convida os participantes a retratarem o tema “Cultura que comunica” em imagens. As melhores produções serão premiadas e expostas durante os três dias de programação.

